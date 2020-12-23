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Павел Дуров объявил о планах по монетизации Telegram
11:43 23.12.2020 |
Основатель Telegram Павел Дуров в своём официальном телеграм-канале поделился планами развития мессенджера на ближайший год. Коммуникационный сервис начнут монетизировать, и для этого компания создаст собственную рекламную платформу.
В начале своего заявления Дуров отметил, что количество пользователей мессенджера приближается к отметке в 500 миллионов человек. При этом команда Telegram не собирается продавать сервис и продолжит развивать его как независимый проект. Поэтому в компании приняли решение внедрить дополнительные платные функции для бизнес-команд и пользователей, которым необходимы расширенные коммуникационные возможности. На текущий момент размещением рекламы занимаются сторонние партнёрские сети, которые работают с владельцами телеграм-каналов. Дуров отмечает, что такие рекламные объявления выглядят навязчиво. Также в Telegram будут добавлены платные стикеры с расширенными возможностями. Часть дохода от их продаж будут получать художники. Таким образом команда проекта хочет поддерживать создателей контента и давать им возможность продвижения в мессенджере.
Несмотря на внедрение рекламной платформы, все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями (чаты), останутся свободными от рекламы.
«Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если - вдобавок к текущим бесплатным стикерам - появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса. Таким мы видим путь Telegram», - пишет Дуров в своём блоге.
Напомним, что в конце октября разработчики Telegram внедрили официальную функцию просмотра подробной статистики телеграм-каналов. Подобное решение рассчитано на тех, кто всерьёз занимается развитием своих площадок внутри мессенджера, так что это нововведение можно считать первым шагом к появлению рекламной платформы.
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