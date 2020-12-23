Финансовые новости
- |
- 23.12.20
- |
- 08:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались
23:25 22.12.2020 |
По данным издания The Washington Post, компания Facebook предложила американским властям помощь в создании новой социальной сети, чтобы избежать в свою сторону антимонопольных исков. Как указывает источник, власти отказались от этого предложения.
Компания была готова предоставить стороннему разработчику или компании свой программный код, чтобы те смогли быстрее разработать свою альтернативу социальной сети Facebook. Этим шагом компания пыталась показать, что не нарушает антимонопольное законодательство и не против конкуренции. Эту информацию The Washington Post подтвердили три источника, знакомых с делом. Отмечается, что со своим предложением Facebook обратилась к следователям штата Вашингтон и федеральным властям, но те идею не поддержали. Там посчитали, что предложения Facebook недостаточно, чтобы решить все их опасения по поводу конкуренции.
Напомним, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США совместно с генеральными прокурорами 48 штатов в начале декабря передали в суд два антимонопольных иска против компании Facebook. В исках заявляется, что компания скупает всех потенциальных конкурентов, фактически их «уничтожая». В качестве примеров власти приводят покупку социальной сети Instagram и сервиса обмена сообщениями WhatsApp, благодаря чему технологический гигант занял доминирующую позицию в сегменте социальных сетей.
В рамках этих разбирательств технологический гигант обвиняется в антиконкурентном поведении, и в итоге суд может обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Facebook все обвинения в свою сторону отрицает.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
|Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались
|IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов
|Boeing скоро начнёт производство второй ступени РН SLS для доставки людей на Луну и Марс
|Воздух в салоне Mercedes-Benz EQS будет таким же чистым, как в операционной
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
Это интересно
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира
|Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13 в сентябре 2021
|Porsche выпустила детские кресла нового поколения
|Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году
|Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?
|1842 л.с. и меньше трех секунд до «сотни»: представлен гиперкар Hennessey Venom F5