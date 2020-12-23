Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались

По данным издания The Washington Post, компания Facebook предложила американским властям помощь в создании новой социальной сети, чтобы избежать в свою сторону антимонопольных исков. Как указывает источник, власти отказались от этого предложения.

Компания была готова предоставить стороннему разработчику или компании свой программный код, чтобы те смогли быстрее разработать свою альтернативу социальной сети Facebook. Этим шагом компания пыталась показать, что не нарушает антимонопольное законодательство и не против конкуренции. Эту информацию The Washington Post подтвердили три источника, знакомых с делом. Отмечается, что со своим предложением Facebook обратилась к следователям штата Вашингтон и федеральным властям, но те идею не поддержали. Там посчитали, что предложения Facebook недостаточно, чтобы решить все их опасения по поводу конкуренции.

Напомним, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США совместно с генеральными прокурорами 48 штатов в начале декабря передали в суд два антимонопольных иска против компании Facebook. В исках заявляется, что компания скупает всех потенциальных конкурентов, фактически их «уничтожая». В качестве примеров власти приводят покупку социальной сети Instagram и сервиса обмена сообщениями WhatsApp, благодаря чему технологический гигант занял доминирующую позицию в сегменте социальных сетей.

В рамках этих разбирательств технологический гигант обвиняется в антиконкурентном поведении, и в итоге суд может обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp. Facebook все обвинения в свою сторону отрицает.