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Boeing скоро начнёт производство второй ступени РН SLS для доставки людей на Луну и Марс
14:45 22.12.2020 |
Компания Boeing сообщила, что проект разгонного блока Block 1B второй ступени ракеты-носителя SLS (Space Launch System) прошёл стадию критической проверки и компания приступает к подготовке его производства. Вторая (альтернативная) ступень в виде блока Block 1B способна доставить на Луну сразу четырёх астронавтов совокупно с 10 тоннами полезной нагрузки.
На первых этапах лунной миссии NASA Artemis будут использоваться вторые ступени Block 1 с одним двигателем RL-10, который вместе с первой ступенью сверхтяжёлой РН SLS доставит на лунную орбиту сначала беспилотный КА Orion, а затем пилотируемый с двумя членами экипажа. Вторая ступень Block 1B, проект которой теперь официально одобрен для производства, будет опираться на четыре двигателя RL-10 и получит более ёмкие баки с горючим - жидким кислородом и жидким водородом.
В комплектации со второй ступенью Block 1B РН SLS сможет за один раз не только доставлять на Луну экипаж из четырёх астронавтов и все необходимые грузы, но также обещает открыть Марс для посещения человеком. Именно эту часть ракеты компания Boeing начинает строить на сборочном предприятии NASA в Мишуде в Новом Орлеане. Впрочем, строить сказано громко. Инженеры Boeing начинают оборудовать производственную площадку для будущей сборки второй ступени. Но дело уже сдвинулось в сторону производства, а это самое главное.
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