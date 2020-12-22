Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077

Несмотря на все проблемы Cyberpunk 2077, связанные с консольными версиями и багами, игра привлекла много внимания. Аудитория по-прежнему активно обсуждает новости, патчи и сложности, с которыми CD Projekt RED столкнулась после релиза своего свежего проекта. Повышенной активностью вокруг экшен-RPG решили воспользоваться злоумышленники: они пытаются распространять вредоносное программное обеспечение под видом несуществующей мобильной версии Cyberpunk 2077.

Информация о мошенниках поступила от специалиста «Лаборатории Касперского» Татьяны Шишковой. В своём микроблоге эксперт написала, что под видом Cyberpunk 2077 для Android распространяется программа-вымогатель Coderware. Когда приложение заражает мобильное устройство, то зашифровывает все данные, которые на нём хранятся.

Пострадавший при этом получает сообщение с требованием отправить $500 в биткоинах создателю вредоносного ПО. Отдельное условие - прислать средства в течение десяти часов, а иначе заражённые файлы будут удалены. Если пользователь хранит важные данные на смартфоне и не имеет резервной копии, то Coderware доставит ему немало хлопот.

Впрочем, присылать мошенникам деньги вовсе не обязательно, ведь можно воспользоваться дешифратором, чтобы получить доступ к заражённым файлам. Он спрятан в исходном коде, который приведён на картинке ниже.

Следует также отметить, что злоумышленники распространяют Coderware через сайт с дизайном Play Маркет. Недоброжелатели позаботились о соответствующем оформлении, скриншотах и даже сделали окно с отзывами.