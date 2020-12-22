Финансовые новости
- |
- 22.12.20
- |
- 08:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077
22:18 21.12.2020 |
Несмотря на все проблемы Cyberpunk 2077, связанные с консольными версиями и багами, игра привлекла много внимания. Аудитория по-прежнему активно обсуждает новости, патчи и сложности, с которыми CD Projekt RED столкнулась после релиза своего свежего проекта. Повышенной активностью вокруг экшен-RPG решили воспользоваться злоумышленники: они пытаются распространять вредоносное программное обеспечение под видом несуществующей мобильной версии Cyberpunk 2077.
Информация о мошенниках поступила от специалиста «Лаборатории Касперского» Татьяны Шишковой. В своём микроблоге эксперт написала, что под видом Cyberpunk 2077 для Android распространяется программа-вымогатель Coderware. Когда приложение заражает мобильное устройство, то зашифровывает все данные, которые на нём хранятся.
Пострадавший при этом получает сообщение с требованием отправить $500 в биткоинах создателю вредоносного ПО. Отдельное условие - прислать средства в течение десяти часов, а иначе заражённые файлы будут удалены. Если пользователь хранит важные данные на смартфоне и не имеет резервной копии, то Coderware доставит ему немало хлопот.
Впрочем, присылать мошенникам деньги вовсе не обязательно, ведь можно воспользоваться дешифратором, чтобы получить доступ к заражённым файлам. Он спрятан в исходном коде, который приведён на картинке ниже.
Следует также отметить, что злоумышленники распространяют Coderware через сайт с дизайном Play Маркет. Недоброжелатели позаботились о соответствующем оформлении, скриншотах и даже сделали окно с отзывами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
|Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
|VIP-сервис для олигархов. Почему инвестняни Зеленского не спасут экономику
|Ничего личного, только бизнес: Почему Тимошенко не боится «продаваться»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира
|Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13 в сентябре 2021
|Porsche выпустила детские кресла нового поколения
|Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году
Это интересно
|Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году
|Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA
|Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы
|Стоимость батарей для электромобилей впервые упала ниже $100 за квт/ч
|Американские учёные cоздали самые точные атомные часы
|Представлен игровой мини-ноутбук OneGx1 Pro на чипе Intel Tiger Lake, который напоминает портативную консоль
|Microsoft представила менеджер паролей с поддержкой Edge, Google Chrome и приложений iOS и Android