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Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу во многих странах мира
14:16 21.12.2020 |
Три месяц назад в продажу на территории Китая поступил первый смартфон с подэкранной фронтальной камерой, который получил название ZTE Axon 20 5G. В начале декабря стартовал приём предварительных заказов на глобальную версию ZTE Axon 20 5G, которая сегодня поступает в продажу.
Смартфон доступен в Европе, а также в таких странах, как Украина, Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Южная Африка. Украинские магазины уже предлагают новинку по цене 12500 грн. На официальном сайте указана цена 449 долларов.
ZTE Axon 20 5G оснащён однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 765G, экраном OLED диагональю 6,92 дюйма разрешением Full HD+ (2460 х 1080 пикселей) со встроенным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, а также основной камерой с датчиками изображения разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп.
Экран ZTE Axon 20 5G содержит семь различных слоев, включая защитное стекло, поляризатор, герметизирующее стекло, катод, OLED, матрица и стекло-подложка. Производитель заявляет, что в устройстве использована технология подэкранной камеры третьего поколения.
Аккумулятор имеет ёмкость 4220 мА•ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Смартфон работает под управлением MiFlavor 10.5 на основе операционной системы Android 10.
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