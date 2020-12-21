Microsoft намерена отказаться от паролей в 2021 году

Microsoft уже давно выступает против традиционных паролей, считая их небезопасными. За последние несколько лет компания инвестировала в различные решения, такие как Windows Hello, Microsoft Authenticator, ключи безопасности FIDO2 и систему аутентификации по венам ладони.

Теперь компания рассказала о своих успехах на пути к полному отказу от традиционных паролей, заявив, что планирует оставить их в прошлом для всех своих клиентов в 2021 году.

Microsoft отметила, что почти 80% всех кибератак нацелены на пароли, и каждый месяц из-за этого взламывается каждая 250 корпоративная учетная запись. Тем не менее, компания прилагает усилия для перехода на решения без пароля.

"В ноябре 2019 года в Microsoft Ignite мы рассказали, что более 100 миллионов человек уже используют беспарольный вход Microsoft каждый месяц. В мае 2020 года, как раз ко Всемирному дню паролей, это число уже превысило 150 миллионов человек, а использование биометрических данных для доступа к рабочим учетным записям сейчас почти вдвое больше, чем было тогда. В этом году мы черпали силу из решимости наших клиентов и намерены сделать беспарольный доступ реальностью для всех наших клиентов в 2021 году".

Microsoft

В течение 2020 года Microsoft участвовала в различных конференциях, чтобы поделиться своим видением будущего без пароля и среды Zero Trust. Microsoft представила предварительную версию поддержки Azure Active Directory ключей безопасности FIDO2 в гибридных средах, а также новый мастер без пароля через Центр администрирования Microsoft 365. Компания также сотрудничала с несколькими партнерами по безопасности из Microsoft Intelligent Security Association (MISA), чтобы разработать решения без пароля.

2021 год станет годом, когда Microsoft планирует сделать пароли устаревшими для всех своих клиентов. Компания подчеркнула, что отказ от пароля значительно упростит жизнь в Интернете.