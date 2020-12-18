Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году

По сообщению южнокорейских источников, компания LG Energy намерена ускорить коммерческое производство автомобильных литиевых аккумуляторов с низким содержанием кобальта в электродах. Утверждается, что это сделано из-за опасения отстать от компании Tesla, которая в сентябре этого года обнародовала грандиозные планы по внедрению новых аккумуляторных технологий.

По слухам, LG Energy начнёт выпускать так называемые NCMA-аккумуляторы во втором квартале 2021 года, что примерно на год раньше запланированного ранее. Это аккумуляторы, в электродах которых содержание кобальта снижено до 5 %, а содержание никеля увеличено до 90 %. Кроме этих металлов в состав электродов входят марганец и алюминий. Повышенное содержание никеля увеличит ёмкость заряда батарей, что приведёт к примерно 20-процентрому увеличению запаса хода, а алюминий в электродах придаст стабильности работы аккумуляторам. Также оба материала, которые пойдут взамен кобальта, сделают аккумуляторы дешевле.

Также местные источники утверждают, что поставки NCMA-аккумуляторов производства LG на китайский завод компании Tesla начнутся во второй половине 2021 года. Новые аккумуляторы будут устанавливаться в электромобили Tesla Model Y китайской сборки. Добавим, в первом квартале 2021 года LG Energy также начнёт поставлять на завод Tesla в Шанхае для машин Model Y обычные никель-кобальт-марганцевые батареи (NCM), заменив для американского производителя прежнего китайского поставщика аккумуляторов компанию Contemporary Amperex Technology (CATL). Возможно, в этом также помогли планы LG Energy ускорить выпуск NCMA-аккумуляторов.

Наконец, аккумуляторы с низким содержанием кобальта и алюминием в электродах LG Energy собирается продвигать совместно с компанией GM. Для этого компания GM строит в США завод по выпуску таких батарей, которые будет продвигать под брендом Ultium Battery и будет устанавливать в электромобили собственного производства.