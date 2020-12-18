Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы

Поглощение Fitbit компанией Google за $2,1 млрд было предварительно одобрено Европейской комиссией. Последняя изложила ряд обязательств, которые поисковый гигант должен выполнять в течение следующих 10 лет. В них говорится, что Google не может использовать данные о состоянии здоровья пользователей Fitbit в ЕС для рекламы и потребовала техническое отделение данных Fitbit от данных Google. Правила относится к странам-членам ЕС, а также к Исландии, Лихтенштейну и Норвегии.

«Мы готовы одобрить предполагаемое приобретение Fitbit компанией Google, но эти обязательства гарантируют, что рынок носимых устройств и зарождающееся пространство цифрового здравоохранения останется открытым и конкурентоспособным, - заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager). - Обязательства определят, как Google может использовать собранные данные в рекламных целях, как будет обеспечиваться взаимодействие между конкурирующими носимыми устройствами и Android, и как пользователи смогут продолжать обмениваться данными о здоровье и фитнесе, если пожелают».

Европейское одобрение сделки последовало за многомесячным исследованием относительно возможности укрепления позиций Google на рынке онлайн-рекламы, если будут использоваться данные Fitbit для целевых рекламных объявлений, которые выводятся пользователям.

Брюссель надеется начать радикальные цифровые реформы, нацеленные на бизнес-модели крупных технологических компаний США. Союз недавно представил Закон о цифровых услугах и рынках, который потребует от технологических гигантов взять на себя значительную долю ответственности за незаконный контент и товары, распространяемые на их платформах, и не допускать, чтобы они отдавали предпочтение своим собственным услугам в ущерб конкурентам.

Несколько законодателей ЕС и конкуренты Google выразили обеспокоенность тем, что приобретение компании Fitbit может подорвать конфиденциальность пользователей этой компании, занимающейся носимыми технологиями, и повысить доминирование поискового гиганта в онлайне. Со своей стороны, Google настаивает на том, что сделка касается оборудования Fitbit, а не получения доступа к данным о состоянии здоровья пользователей.

«Мы считаем, эта сделка будет стимулировать новации в области носимых устройств и позволит нам создавать продукты, которые помогут людям вести более здоровый образ жизни, - говорится в заявлении представителя Google. - Мы понимаем, что регулирующие органы хотят внимательно изучить эту сделку, и мы конструктивно работаем с ними, чтобы разрешить опасения, в том числе готовы взять на себя ряд юридических обязательств, которые Европейская комиссия выдвинула сегодня. Они основаны на заверениях, которые мы давали с самого начала - о приверженности защите конфиденциальности пользователей Fitbit, дальнейшем инвестировании и поддержке производителей и разработчиков. Мы продолжаем работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы ответить на их вопросы о предстоящем поглощении».

Компания Fitbit, базирующаяся в Сан-Франциско, является одним из ведущих мировых производителей носимых устройств. На сегодняшний день она продала более 100 млн устройств и насчитывает 28 млн пользователей. Приобретение Fitbit поможет Google бороться с такими конкурентами, как Apple, Samsung, Huawei и Garmin в секторе носимых устройств.