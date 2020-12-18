Стоимость батарей для электромобилей впервые упала ниже $100 за квт/ч

Агентство BloombergNEF представило свежее исследование рынка батарей для электрических транспортных средств. В 2020 году впервые себестоимость блоков аккумуляторов упала ниже психологически важной отметки в 100 долларов за киловатт-час емкости.

Речь, правда, идет о самых дешевых батареях, которые ставятся на автобусы в Китае. Для легковых электромобилей средняя стоимость батареи составляет сейчас 126 долларов за киловатт-час из которых 100 долларов приходится на стоимость элементов питания и 26 на их сборку собственно в батарею.

Если взять все батареи для транспорта, включая электромобили, подзаряжаемые гибриды, мототехнику и так далее, то средняя стоимость в 2020 году составляет 137 долларов за киловатт-час. Для сравнения, в 2010 году такая батарея стоила в среднем 1100 долларов за киловатт-час. По прогнозу BloombergNEF, средняя цена батарей в мире упадет ниже отметки в 100 долларов в 2023 году.

Именно дорогие батареи долгое время были главной причиной завышенных цен на электромобили относительно машин с двигателями внутреннего сгорания. В 2020 выходит, что себестоимость батареи на 100 киловатт-часов, которой среднему электромобилю хватает примерно на 500 километров пути, составляет 13 тысяч 700 долларов.

Аналитики отмечают, что сейчас темпы снижения стоимости батарей замедлились. Это связано с нехваткой необходимого сырья. Непосредственно открытых месторождений химических элементов на планете достаточно, однако для увеличения объемов их добычи понадобится какое-то время.