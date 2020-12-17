Представлен игровой мини-ноутбук OneGx1 Pro на чипе Intel Tiger Lake, который напоминает портативную консоль

В продажу поступил уникальный ноутбук небольшого форм-фактора - устройство OneGx1 Pro, созданное командой One Netbook. Этот гаджет, выполненный на аппаратной платформе Intel Tiger Lake, может использоваться в качестве портативной игровой консоли.





Устройство оборудовано 7-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 × 1200 точек. Реализована поддержка сенсорного управления с возможностью распознавания до десяти одновременных прикосновений.

В боковых частях новинки могут быть закреплены дополнительные игровые контроллеры: они содержат джойстики, крестовину и вспомогательные кнопки. Встроенная клавиатура снабжена подсветкой.

Мини-ноутбук несёт на борту процессор Core i7-1160G7 с четырьмя вычислительными ядрами (восемь потоков инструкций) с частотой до 4,4 ГГц и графическим ускорителем Intel Iris Xe Graphics.

Оснащение включает 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, твердотельный накопитель вместимостью 512 Гбайт или 1 Тбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth. Опционально может быть установлен модуль 4G или 5G для работы в мобильных сетях.

Размеры устройства составляют 173 × 136 × 21 мм, вес - 623 г. Есть интерфейсы Thunderbolt 4 (USB Type-C), USB 3.0 Type-A, micro HDMI и 3,5-мм аудиогнездо. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 12 000 мА·ч.

Правда, потенциальных покупателей может отпугнуть высокая цена: OneGx1 Pro стоит от $1360, а за такие деньги можно приобрести полноценный игровой ноутбук.