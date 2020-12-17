Microsoft представила менеджер паролей с поддержкой Edge, Google Chrome и приложений iOS и Android

Компания Microsoft встроила в приложение Microsoft Authenticator бета-версию нового менеджера паролей, который синхронизирует пароли в браузерах Edge, Google Chrome, а также на мобильных платформах iOS и Android. Основная функция Microsoft Authenticator, как и большинства подобных приложений, заключается в автозаполнении логинов и паролей для экономии времени.

Приложение может запомнить или автоматически создать надёжный пароль и вводить его каждый раз при входе в аккаунт, поэтому пользователю его запоминать не обязательно. Пароли синхронизируются из базы Microsoft Edge и могут использоваться на разных устройствах, подключённых к одной учётной записи Microsoft. Также поддерживается синхронизация паролей с Google Chrome с помощью расширения Автозаполнение Microsoft. Синхронизация выполняется для всех паролей, сохранённых в учётной записи Microsoft.

Как указывает ресурс The Verge, в ещё в прошлом году ходили слухи о том, что Microsoft занимается разработкой полноценного менеджера паролей для пользователей подписки Microsoft 365, но, похоже, речь шла именно о менеджере для Microsoft Authenticator. Функция автозаполнения будет полезна для пользователей учётной записи Microsoft, работающих сразу на нескольких устройствах. Однако полноценный менеджер паролей, такой как Sticky Password, 1Password или LastPass, всё равно является более предпочтительной альтернативой, отмечает издание.

Новая функция автозаполнения паролей уже доступна в приложении Microsoft Authenticator. Для её использования необходимо включить соответствующее средство автозаполнения в настройках устройства iOS или Android.

Автозаполнение работает только с пользовательскими учётными записями Microsoft и отключено для корпоративных пользователей, которые используют приложение для входа по телефону или для многофакторной аутентификации. Компаниям необходимо дополнительно подключать опцию автозаполнения для корпоративных пользователей Microsoft Authenticator.