Huawei выпустила замену Android. Она уже доступна для смартфонов Huawei Mate 30 и P40

Компания Huawei сегодня выпустила свою замену Android - операционную систему HarmonyOS 2.0, которую официальные лица компании называют «полнофункциональной распределенной операционной системой для эпохи "Интернета всего"». И это не случайно: ОС может использоваться на абсолютно всех устройствах - от смартфонов и планшетов до автомобильных информационно-развлекательных систем и холодильников.

Сегодня Huawei не только выпустила HarmonyOS 2.0 для смартфонов, но и предоставила полный набор средств разработчика для нее. В них входит, наверное, абсолютно все, что может потребоваться при написании кода: от собственно среды разработки DevEco Studio 2.0 в версиях для Windows и Mac, до различных симуляторов мобильных устройств, более чем 40 примеров кода и даже службы связи с техническими экспертами самой Huawei. Все приложения и документация уже доступны для загрузки на официальном сайте.

В Huawei считают, что уже в следующем году HarmonyOS получит широкое распространение - она будет использоваться более чем в 100 миллионах устройств свыше 40 различных брендов. Что касается текущего момента и мобильных устройств, то ОС в виде бета-версии доступна для смартфонов Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro (каталожные номера ANA-AN00, ELS-AN00, TAS-AL00, TAS- AN00, LIO-AL00, LIO-AN00), а также для планшета MatePad Pro (MRX-AL19, MRX-W09, MRX-AN19).

Регистрация участников открытого бета-тестировании HarmonyOS 2.0 на этих устройствах открылась сегодня и продлится до конца января. Это значит, что финальная версия для вышеназванных планшета и смартфонов выйдет никак не раньше весны. Но Huawei P50, дебютирующий в марте-апреле, уже вполне может стать первым смартфоном компании с предустановленной HarmonyOS 2.0.