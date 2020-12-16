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SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд
09:48 16.12.2020 |
На амбициозные цели, поставленные Илоном Маском (Elon Musk) перед своей компанией SpaceX, нужны огромные средства. Корпорация ведёт переговоры с инвесторами о привлечении ещё одного раунда финансирования и стремится удвоить свою капитализацию вдвое, до $92 млрд. Об этом сообщило издание Business Insider.
Переговоры всё ещё находятся на начальной стадии, но SpaceX планирует закрыть следующий раунд финансирования в январе, согласно данным информаторов. Известный частный производитель ракет, возможно, не сможет убедить инвесторов в том, что его оценка должна удвоиться по сравнению с тем уровнем, который был достигнут в рамках предыдущей сделки 4 месяца назад. SpaceX, которая привлекла в августе $1,9 млрд, не дала официальных комментариев журналистам относительно слухов.
После предыдущего раунда финансирования SpaceX, которая уже является одной из самых дорогостоящих частных космических компаний в мире, выполнила для NASA свою первую штатную доставку экипажа на Международную космическую станцию. Это стало ещё одной вехой для компании, которая стремится зарабатывать на коммерциализации космоса и продолжает активно вкладываться в развёртывание спутникового интернета Starlink и создание новой сверхтяжёлой многоразовой ракеты-носителя Starship.
На прошлой неделе SpaceX провела первые суборбитальные испытания своего нового прототипа корабля Starship SN8, который создаётся для доставки людей на Луну и Марс, а также выполнения других задач. Илон Маск счёл испытания успешными, хотя в результате прототип ракеты-носителя взорвался при посадке в Южном Техасе.
Ещё два дополнительных прототипа корабля Starship близки к завершению, и Маск сказал, что ракета, вероятно, совершит свой первый орбитальный полёт в 2021 году. SpaceX также получила контракт NASA на создание корабля, который сможет высадить людей на Луну в рамках программы «Артемида». В будущем Маск хочет отправить сотни ракет Starship для колонизации Марса и превращения людей в межпланетный разумный вид.
Компания уже запустила на низкую околоземную орбиту более 700 аппаратов Starlink, а ещё тысячи планирует доставить для полноценного запуска глобального покрытия спутниковым интернетом. Компания уже открыла программу бета-тестирования «Лучше, чем ничего» в США и Канаде, при этом комплекты для доступа к спутниковой связи стоят $499 плюс $99 в месяц.
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