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Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков
09:58 15.12.2020 |
Компании Microsoft, Sony и Nintendo объединились для создания безопасной среды для игроков всех платформ. Они разработали принципы, которые помогут сделать игровое сообщество более безопасным. Об этом сообщается на сайте Xbox.
Новые принципы созданы в трёх направлениях - профилактика, партнёрство и ответственность. Предполагается, что сотрудничество улучшит комфорт пользователей и сделает игры доступнее.
Профилактика:
* Предоставление игрокам инструментов для настройки игрового процесса, а родителям больше возможностей для лучшего контроля за детьми;
* Создание более простых и доступных инструментов для безопасности игроков, а также улучшенное информирование об их наличии;
* Развитие передовых технологий для борьбы с некорректным поведением и вредоносным контентом.
Партнёрство:
* Приверженность принципам безопасности и сотрудничество на благо индустрии;
* Сотрудничество с отраслевыми торговыми организациями, регуляторами и правоохранительными органами;
* Проведение совместных исследований;
* Работа вместе с сообществом для борьбы с недобросовестными игроками, агрессией и притеснением молодых пользователей;
* Сотрудничество с рейтинговыми агентствами, такими как ESRB и PEGI для предоставления доступа к играм соответствующей аудитории.
Ответственность:
* Упрощение системы подачи жалоб о нарушениях;
* Соблюдение законодательства и сообщение о нарушениях в правоохранительные органы;
* Публикация всех правил и требования от игроков их соблюдений.
В заявлении Xbox подчёркивается, что в будущем стороны будут стремиться защитить всех, особенно «наиболее уязвимых» пользователей.
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