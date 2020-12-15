Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков

Компании Microsoft, Sony и Nintendo объединились для создания безопасной среды для игроков всех платформ. Они разработали принципы, которые помогут сделать игровое сообщество более безопасным. Об этом сообщается на сайте Xbox.

Новые принципы созданы в трёх направлениях - профилактика, партнёрство и ответственность. Предполагается, что сотрудничество улучшит комфорт пользователей и сделает игры доступнее.

Профилактика:

* Предоставление игрокам инструментов для настройки игрового процесса, а родителям больше возможностей для лучшего контроля за детьми;

* Создание более простых и доступных инструментов для безопасности игроков, а также улучшенное информирование об их наличии;

* Развитие передовых технологий для борьбы с некорректным поведением и вредоносным контентом.

Партнёрство:

* Приверженность принципам безопасности и сотрудничество на благо индустрии;

* Сотрудничество с отраслевыми торговыми организациями, регуляторами и правоохранительными органами;

* Проведение совместных исследований;

* Работа вместе с сообществом для борьбы с недобросовестными игроками, агрессией и притеснением молодых пользователей;

* Сотрудничество с рейтинговыми агентствами, такими как ESRB и PEGI для предоставления доступа к играм соответствующей аудитории.

Ответственность:

* Упрощение системы подачи жалоб о нарушениях;

* Соблюдение законодательства и сообщение о нарушениях в правоохранительные органы;

* Публикация всех правил и требования от игроков их соблюдений.

В заявлении Xbox подчёркивается, что в будущем стороны будут стремиться защитить всех, особенно «наиболее уязвимых» пользователей.