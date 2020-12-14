Microsoft дала родителям власть блокировки Xbox прямо со смартфона

Компания Microsoft добавила пару новых функций для родителей, чтобы контролировать процесс игры детей на консоли Xbox. Одной из такой функций стала возможность остановить игру ребёнка на Xbox прямо со смартфона.

Новая функция «Приостановить экранное время» реализована в обновлённом приложении Xbox Family Settings. Как отмечает Microsoft в описании, родители теперь могут временно запретить играть на консоли, даже если ребёнок ещё не исчерпал свой дневной лимит.

В таком случае ребёнок увидит блокирующее оповещение на экране «Ваше экранное время закончилось», пока родители снова не разрешат вернуться к игре. Когда родители решат отменить приостановку, вернутся изначально установленные игровые часы.

Ещё одно новшество - новая опция Ask to buy (Попросить совершить покупку). Она уже существует на самой консоли, а теперь стала частью приложения Xbox Family Settings, чтобы все потенциальные покупки можно было просмотреть на смартфоне.

Обновлённое приложение Xbox Family Settings доступно для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.