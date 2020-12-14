Финансовые новости
- |
- 14.12.20
- |
- 22:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету
13:47 14.12.2020 |
13 декабря американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли спутник радиовещания SXM-7 компании Sirius XM. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий.
Старт ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила на орбиту семитонный спутник, состоялся из комплекса SLC-40 во Флориде, США. Это 25-й запуск компании в этом году, все старты были успешны. К концу года SpaceX планирует осуществить еще 3 миссии.
За 9 минут после старта Falcon 9 ее первая многоразовая ступень, которая за последние 652 дня использовали в седьмой раз (предыдущий рекорд - 7 полетов за 807 дней), приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане. Между 6-м и 7-м запуском прошло всего 54 дня, что является рекордом для SpaceX.
Одна половина обтекателя ракеты новая, вторую использовали во второй раз.
Сам спутник, который уже через 40 минут после старта вышел на запланированную орбиту, работает должным образом, сообщили в Sirius XM.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Земля необетованная. Сколько лет тюрьмы грозит Коломойскому в Израиле
|Уголовный суд в Гааге расследует военные преступления на востоке Украины
|Позитив недели. Благодаря новой «Кольчуге» пол-России будет как на ладони
|Кому мешок на голову, кому — квартира в Ирпене. Какие судьбы уготованы коллаборантам из ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Специалисты Gartner прогнозируют, что к 2023 году платежи через транспортные средства достигнут 1 млрд долларов
|Лувр продает свидание с Джокондой
|Microsoft дала родителям власть блокировки Xbox прямо со смартфона
|У концерна Hyundai Motor появился новый глобальный бренд
|Mercedes-Benz и BMW объявили перемирие и даже прорекламировали друг друга
|SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей
Это интересно
|Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10
|Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X
|Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19
|Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены
|Bugatti рассказала о самой необычной технологии гиперкара Bolide
|В Gmail разрешили редактировать документы Microsoft Office напрямую
|Власти США помогут мелким операторам избавиться от оборудования Huawei и ZTE