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Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10
10:52 14.12.2020 |
Как пишет источник, компания Microsoft финализировала Windows 10X - совершенно новую версию Windows 10, предназначенную для установки в недорогие ноутбуки - конкуренты мобильных компьютеров под управлением Chrome OS. Microsoft завершила внутренние работы над сборкой 202XX Windows 10X и готова выпустить ее в версии Release to Manufacturers (RTM).
Напомним, изначально Windows 10X должна была выйти с двухэкранным Surface Neo, но позже стратегия была скорректирована, и в нынешней версии она предназначена для обычных ноутбуков с рядом ограничений (помним, что речь идет о бюджетных моделях с небольшими объемами памяти).
Несмотря на то, что Windows 10X уже готова, ноутбуки под ее управлением появятся в продаже только весной. Ориентировочно, в апреле. Microsoft не собирается распространять Windows 10X в виде свободно скачиваемого дистрибутива, поэтому просто так обычным пользователям установить ее на свои ПК не получится - по крайней мере, до тех пор, пока не появится образ системы, перенесенный с системного раздела одного из ноутбуков с этой ОС.
Windows 10X - это облегченный вариант Windows 10 с унифицированными драйверами, без поддержки приложений Win32 на начальном этапе и с упрощенным меню Пуск (без плиток). Еще одно новшество интерфейса Windows 10X - закругленные углы окон. Если в Windows 10X это новшество уже реализовано, то в обычной Windows 10 оно, судя по всему, появится только примерно через год.
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