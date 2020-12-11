В Gmail разрешили редактировать документы Microsoft Office напрямую

Компания Google сделала намного проще открытие и редактирование документов Microsoft Office в почтовом сервисе Gmail.

Новая функция Google Workspace (ранее известного как G Suite) редактировать документы, не покидая папку «Входящие» Gmail. Ранее отправленные в качестве вложений документы приходилось импортировать в Google Drive (Google Диск) и затем пользоваться инструментами Google Docs (Google Документы), Google Sheets (Google Таблицы) и Google Slides (Google Презентации).

Теперь же пользователи увидят для вложения новую опцию «Редактировать». После завершения редактирования, документом можно будет поделиться с помощью электронного письма. Оба этих новшества упрощают процесс работы с документами и устраняют несколько лишних шагов, которые раньше были необходимы.

Новая функция начала постепенно распространяться среди пользователей Google Workspace. Для всех пользователей она станет доступна в течение пары недель. Пока неясно, планируется ли внедрить подобную функциональность для обычных пользователей Gmail.