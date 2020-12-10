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Компания Microsoft запатентовала технологию создания «цифрового бессмертия»
21:01 10.12.2020 |
Cуть идеи заключается в том, чтобы собрать образцы голоса умершего человека, фото, сообщения в соцсетях и другие данные, чтобы затем с его оцифрованной копией могли пообщаться близкие.
Такая концепция изложена в документе "Создание разговорного чат-бота определенного человека", размещенном на сайте Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO). По задумке специалистов Microsoft, виртуальный клон смог бы не просто воспроизводить голос покойного, а в точности имитировать его манеру общения.
Достичь этого предлагается с помощью искусственного интеллекта, который в последние годы практически в совершенстве овладел речевыми технологиями. Упомянутые в патенте Microsoft разработки также могут использоваться для улучшения работы уже существующих голосовых помощников, таких как Cortana в Windows.
В то же время создание "цифровых двойников" умерших или живущих ныне людей несет в себе определенные риски. Популярность таких технологий, пишет Input, может обернуться началом целой эры киберпреступлений, связанных с кражей личности.
Microsoft уже достигла больших успехов в создании "разговорного ИИ". В Китае грандиозной популярностью пользуется разработанный компанией чат-бот Xiaoice (произносится как "Сяоис"), поведение которого неотличимо от 17-летней девочки: она ставит эмодзи и выражает сочувствие, может задать глупый вопрос и помнит, о чем с ней говорили раньше. Xiaoice, имеющая более полумиллиарда "друзей", также поет, рисует, пишет стихи и даже составляет биржевые сводки. Летом этого года проект был выделен в независимую китайскую компанию. Компания Microsoft запатентовала технологию создания чат-ботов ушедших из жизни людей. Суть идеи заключается в том, чтобы собрать образцы голоса умершего человека, фото, сообщения в соцсетях и другие данные, чтобы затем с его оцифрованной копией могли пообщаться близкие.
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