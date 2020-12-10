Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился взрывом. Но Илон Маск все равно доволен

Сегодня, после череды дежурных переносов, SpaceX запустила в небо прототип космического корабля Starship SN8 для испытательного полета на высоту 12,5 километров.

Взлет прошел штатно: один из трех двигателей Raptor отключился примерно через две минуты полета, затем, спустя еще примерно три минуты, отключился второй, а потом и третий. Starship занял горизонтальное положение, а потом начал снижаться.





Двигатели снова включились при приближении к земле - они придали ракете вертикальное положение и замедлили ее. Однако касание с поверхностью оказалось куда более жестким, чем должно было быть, в результате произошел взрыв.

Как потом объяснил Илон Маск (Elon Musk) в своем Twitter, взрыв случился из-за низкого давления в топливном баке во время приземления, из-за чего скорость при приземлении была высокой.

В то же время, он отметил, что все важные данные получены, признал испытания успешными и поздравил всю команду SpaceX. Интересно, что изначально не все ожидали, что все пройдет хорошо. Даже сам Маск давал один шанс из трех на то, что все завершится успешно. Тем не менее, для компании важнее было собрать данные, а не провести успешно-показательный испытательный полет. Так что, несмотря на взрыв, за SpaceX можно порадоваться.

Напомним, что в конечном итоге отполированный до блеска и полностью завершенный Starship должен будет доставить людей на Марс. Ожидается, что случится это уже в 2026 году, но если испытания пойдут быстро и успешно, то люди на Марсе окажутся на два года раньше.