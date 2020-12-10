Финансовые новости
- |
- 10.12.20
- |
- 13:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился взрывом. Но Илон Маск все равно доволен
11:00 10.12.2020 |
Сегодня, после череды дежурных переносов, SpaceX запустила в небо прототип космического корабля Starship SN8 для испытательного полета на высоту 12,5 километров.
Взлет прошел штатно: один из трех двигателей Raptor отключился примерно через две минуты полета, затем, спустя еще примерно три минуты, отключился второй, а потом и третий. Starship занял горизонтальное положение, а потом начал снижаться.
Двигатели снова включились при приближении к земле - они придали ракете вертикальное положение и замедлили ее. Однако касание с поверхностью оказалось куда более жестким, чем должно было быть, в результате произошел взрыв.
Как потом объяснил Илон Маск (Elon Musk) в своем Twitter, взрыв случился из-за низкого давления в топливном баке во время приземления, из-за чего скорость при приземлении была высокой.
В то же время, он отметил, что все важные данные получены, признал испытания успешными и поздравил всю команду SpaceX. Интересно, что изначально не все ожидали, что все пройдет хорошо. Даже сам Маск давал один шанс из трех на то, что все завершится успешно. Тем не менее, для компании важнее было собрать данные, а не провести успешно-показательный испытательный полет. Так что, несмотря на взрыв, за SpaceX можно порадоваться.
Напомним, что в конечном итоге отполированный до блеска и полностью завершенный Starship должен будет доставить людей на Марс. Ожидается, что случится это уже в 2026 году, но если испытания пойдут быстро и успешно, то люди на Марсе окажутся на два года раньше.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Миссия — возглавить облсоветы: Как «слуги» до сих пор пытаются победить на местных выборах
ТОП-НОВОСТИ
|КС обвинили в узурпации: «Венецианка» рассказала, что делать с решением об е-декларациях
|Сессия через флешку: Как Кернес согнал в коалицию «младших» братьев
|Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января
|План «Б» — это Байден: Почему в ТКГ намекнули, что на Банковой нет нового плана по Донбассу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Nissan обновил Patrol для Америки
|Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился взрывом. Но Илон Маск все равно доволен
|Google упростила синхронизацию между устройствами для пользователей Chrome
|Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70
|Вторая мировая в EVE Online уже нанесла ущерба на $700 тыс., и это ещё не конец
|В ЕС установили правила для Google, Microsoft и других поставщиков услуги поиска в интернете
Это интересно
|Audi превратила кроссовер Q3 в экономичный гибрид
|Radeon RX 6900 XT вышла и не смогла победить GeForce RTX 3090. Зато она намного дешевле
|LG больше не будет производить смартфоны среднего уровня. Их она будет заказывать у сторонних производителей
|Сервис для домашнего фитнеса Apple Fitness+ начинает работу с понедельника
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series