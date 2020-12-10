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Google упростила синхронизацию между устройствами для пользователей Chrome
21:57 09.12.2020 |
Компания Google объявила в своём блоге хорошую новость для пользователей Chrome. Как отмечают разработчики, они упростили синхронизацию между устройствами.
Речь идёт о такой информации, как пароли и платёжные данные. Новые функции начнут распространяться в «ближайшие недели и месяцы».
Мобильный Chrome для Android сможет получить доступ к сохранённой платёжной информации после авторизации браузера с помощью учётной записи Google (Google Account). Платежи можно будет подтверждать с помощью CVC банковской карты или биометрическим способом.
Кроме того, сама авторизация в учётной записи Google упростится для устройств Android. Если пользователь уже авторизован в сервисах Google, например Gmail, он сможет войти в свою учётную запись в браузере на устройстве «одним нажатием».
Десктопная версия Google тоже обновилась, получив доступ к сохранённым паролям, если пользователь вошёл в Google Account. Если пользователь создаёт новый пароль, браузер предложит сохранить его только на текущем устройстве или в Google Account, чтобы доступ к новому паролю был на всех устройствах.
Похожая функциональность уже есть Chrome для синхронизации закладок, истории, паролей и другой информации. Как отмечает Google, проблема со старым способом была в том, что на каждом устройстве необходимо было активировать синхронизацию. Новый же способ подключает браузер к Google Account, делая синхронизацию проще и более «интуитивной».
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