Финансовые новости
- |
- 09.12.20
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открыто
09:00 09.12.2020 |
Компания Google внесла изменения в действующую модель разработки своей второй операционной системы под названием Fuchsia. Проект станет более открытым, а предлагать какие-либо изменения, которые могут быть внесены в ОС для её улучшения, смогут все представители сообщества разработчиков.
Напомним, в рамках проекта по разработке новой операционной системы Google намерена создать универсальную программную платформу, которая будет подходить для использования на устройствах разного типа.
Впервые об операционной системе Fuchsia стало известно более четырёх лет назад. Уникальность платформы заключается в том, что в её основе находится микроядро Zircon, а не Linux. Благодаря этому ОС может использоваться в разных типах устройств, начиная от смартфонов и заканчивая персональными компьютерами.
Что касается дальнейших планов Google относительно ОС Fuchsia, то одна из приоритетных задач заключается в создании фреймворка для драйверов устройств, позволяющего обновлять их отдельно от ядра платформы. Кроме того, разработчики намерены повысить уровень производительности файловых систем, а также расширить средства ввода для людей с ограниченными возможностями.
Для платформы Fuchsia создан графический интерфейс, который написан на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. В рамках данного проекта также ведётся развитие фреймворка для построения интерфейсов пользователя, пакетного менеджера, системы рендеринга, файловых систем и др. Для разработки приложений реализована поддержка языков C/C++ и Dart, в системных компонентах может использоваться Rust, в сетевом стеке - Go, а в системе сборки языка - Python.
Безопасность обеспечивает продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не только не имеют доступ к элементам ядра, но также не могут выделять память и осуществлять выполнение кода. Для получения доступа к ресурсам задействована система пространств имён, с помощью которой определяются доступные полномочия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы
ТОП-НОВОСТИ
|Банки вовсю добывают данные о своих заемщиках от мобильных операторов
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
|В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Появились подробности о первом электрокаре Bentley
|Google всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открыто
|Audi превратила кроссовер Q3 в экономичный гибрид
|Radeon RX 6900 XT вышла и не смогла победить GeForce RTX 3090. Зато она намного дешевле
|LG больше не будет производить смартфоны среднего уровня. Их она будет заказывать у сторонних производителей
|Сервис для домашнего фитнеса Apple Fitness+ начинает работу с понедельника
Это интересно
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
|Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
|Глава Volkswagen рассказал, когда начнутся продажи беспилотных машин
|Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС
|Ущерб от хакерских атак в мире превысил триллион долларов
|К 2023 году у Китая будут собственные литографические сканеры для 20-нм технологии