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Radeon RX 6900 XT вышла и не смогла победить GeForce RTX 3090. Зато она намного дешевле
22:44 08.12.2020 |
Сегодня на рынок выходит видеокарта Radeon RX 6900 XT. Правда, купить её, судя по предварительным данным, условно невозможно, но зато мы можем ознакомиться с обзорами и узнать, смогла ли она победить RTX 3090.
Как всегда, с множеством обзоров вы можете ознакомиться по ссылке на сайте Videocardz, мы же приведём лишь несколько наиболее наглядных диаграмм.
Как можно видеть, RX 6900 XT не дотягивает до RTX 3090 примерно столько же, сколько и RX 6800 XT до RTX 3080. Разница между картами лишь около 6-8%, а свою младшую сестру новинка AMD обходит примерно на 8-10%. Таким образом, как и в случае топовых карт Nvidia, целесообразнее однозначно младшая карта. Правда, стоит вспомнить, что RX 6900 XT стоит 1000 долларов, тогда как RTX 3090 - в полтора раза больше. Таким образом, если уж брать самые производительные решения, новинка AMD привлекательнее. Конечно, сейчас всё равно условно невозможно купить никакую из перечисленных карт по цене, хотя бы близкой к рекомендованной, но это уже отдельная история.
Также стоит отметить, что RX 6900 XT потребляет меньше энергии, причём даже RTX 3080 обходит новинку AMD, и это очень впечатляет. Особенно это впечатляет, если обратить внимание, что примерно столько же потребляют GeForce GTX 1080 Ti и Radeon RX Vega 64, которые примерно вдвое медленнее.
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