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LG больше не будет производить смартфоны среднего уровня. Их она будет заказывать у сторонних производителей
17:58 08.12.2020 |
LG Electronics продолжает предпринимать попытки наладить работу своего бизнеса по выпуску мобильных телефонов, уже 22 квартала подряд приносящего лишь убытки. В понедельник LG заявила о реорганизации подразделения мобильных телефонов с целью расширения аутсорсинга моделей среднего и начального уровня. Этот шаг, по мнению аналитиков, поможет компании сократить расходы и конкурировать с китайскими производителями.
Как сообщила пресс-секретарь южнокорейской компании, подразделение мобильной связи LG отдаст на откуп сторонним ODM-компаниям разработку и производство смартфонов среднего и начального уровня. При этом выпускаемая продукция будет маркироваться лейблом LG.
Помимо этого компания упразднила некоторые исследовательские и производственные должности и произвела перегруппировку других, чтобы сосредоточить собственные исследования и разработки на сегменте смартфонов премиум-класса.
Хотя, по данным Strategy Analytics, южнокорейская компания занимала 3-е место на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2013 года, она не вошла даже в первую семерку в третьем квартале этого года после того, как уступила позиции китайским производителям смартфонов, таким как Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo, сообщает исследовательская фирма Counterpoint.
«Понимая, что соперничает с китайскими конкурентами, а не с Apple или Samsung, компания пытается повысить ценность своих младших моделей, используя тех же производителей оригинального дизайна, что и китайские фирмы», - отметил аналитик Counterpoint Том Канг (Tom Kang). Он добавил, что даже в этом случае LG придётся немало потратить на маркетинг, чтобы состязаться с конкурентами, у которых неплохо получается продвигать на рынке свою продукцию.
В октябре прошлого года LG заявила, что переведёт на ODM-производство и смартфоны среднего уровня, не ограничиваясь только недорогими моделями.
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