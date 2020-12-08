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Умные колонки — мертворождённая новинка?
13:44 08.12.2020 |
По последним данным, объем продаж умных колонок снизился примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Считается, что на рынке умных колонок нет технологических инноваций, он находится в застойном состоянии и, вероятно, даже умирает.
Большинство умных колонок выпускаются в недорогом сегменте, а низкая цена не может обеспечить высокое качество звука. На рынке представлено много моделей, которые могут выполнять те или иные функции, но в основном качество звука у них не очень высокое, что конечно огорчает пользователей. Да, это умный гаджет, но это прежде всего музыкальная колонка, которая часто не соответствует ожиданиям пользователей.
Кроме того, умные колонки могут выполнять лишь простые команды и вести с пользователями несложные разговоры, при этом первоначальное впечатление от использования быстро улетучивается, а частота обращения к колонкам за помощью снижается.
Кто-то используется колонки для управления бытовой техникой в доме, однако при этом большинство колонок поддерживают ограниченное количество моделей бытовой техники. Кроме того, пользователи предпочитают использовать для голосового управления смартфоны.
Потенциальный сценарий таков: из-за низкого качества и малого количества сценариев использования снижается спрос, это приводит к падению продаж. Производители, получая всё меньше, не хотят вкладывать в новые технологии, так что ждать чего-то революционного на этом рынке не стоит.
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