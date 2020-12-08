Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС

Стало известно о том, что стартовавший вчера с площадки на мысе Канаверал грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Стыковка состоялась в 20:40 EET, а процесс её завершения был опубликован в официальном аккаунте американского аэрокосмического агентства NASA в сети Twitter.

В сообщении NASA отмечается, что нынешняя стыковка для кораблей SpaceX впервые была проведена автономно. Кроме того, впервые в истории сразу два корабля SpaceX пришвартованы к орбитальной станции. Напомним, корабль Dragon, который в ноябре этого года доставил на МКС астронавтов, продолжает оставаться у станции.

Стоит отметить, что компания SpaceX уже в 21-й раз выполнила доставку грузов на МКС в рамках сотрудничества с NASA. Примечательно то, что в этот раз впервые использовалась обновлённая версия корабля Dragon, грузоподъёмность которой на 20 % выше по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, этот корабль способен стыковаться с орбитальной станицей в автономном режиме и может использоваться до пяти раз, тогда как предыдущая версия Dragon была рассчитана только на три полёта.

Таким образом, корабль SpaceX доставил на МКС около 3 тонн груза, в том числе запас продовольствия, предметы быта и различное оборудование, которое будет использоваться американскими астронавтами при проведении исследований. Грузовой корабль пробудет на МКС около месяца, после чего будет возвращён на Землю вместе с результатами проведённых астронавтами экспериментов.