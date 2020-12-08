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Ущерб от хакерских атак в мире превысил триллион долларов
22:09 07.12.2020 |
Из-за хакерских атак мировая экономика потеряла в 2020 году более триллиона долларов (820 млрд евро). Это на 50 процентов больше, чем два года назад, следует из результатов совместного анализа производителя антивирусов McAfee и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), обнародованных в понедельник, 7 декабря.
Таким образом, общая сумма ущерба от деятельности киберпреступников составила в этом году один процент от мирового ВВП. По оценкам экспертов, в последнее время участились случаи использования так называемых программ-"вымогателей", с помощью которых хакеры блокируют доступ к данным на компьютерах жертв и дают возможность возобновить работу только после уплаты выкупа.
Именно к этой категории вирусов относился троян Lucky, в создании которого подозревают россиянина Александра Винника. В 2016 году ущерб от этого вируса составил 135 млн евро. Пострадали от него и немецкие пользователи. 7 декабря Винник предстал перед судом в Париже, однако прокуратуре не удалось доказать его причастность к разработке вредоносной программы. В итоге Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере ста тысяч евро за отмывание денег, полученных путем вымогательства.
Самые распространенные компьютерные вирусы
Другим типов вирусов, получивших особенно широкое распространение в последние время, являются фишинговые программы, позволяющие преступникам получить доступ к электронной почте жертв, программы-шпионы, занимающиеся сбором личных данных, а также вирусы, с помощью которых хакеры получают доступ к кошелькам с криптовалютой.
По мнению авторов исследования, отчасти всплеск киберпреступности можно объяснить тем, что многие пользователи во время пандемии коронавируса вынуждены подключаться к рабочим сетям из дома.
Исследование проводилось на основе анализа данных, предоставленных 1500 IT-специалистами из частных компаний и государственных ведомств в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Австралии. При оценке масштабов ущерба, причиненного хакерскими атаками, учитывались такие факторы, как потеря интеллектуальной и материальной собственности, а также время отключения компьютерных сетей и потери для репутации жертв.
Отдельно авторы исследования указывают на так называемые "скрытые" потери, возникающие в связи с хакерскими атаками. К ним относятся, в частности, растраченные впустую ресурсы или понижение уровня удовлетворенности сотрудников компании.
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