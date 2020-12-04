Финансовые новости
- |
- 04.12.20
- |
- 23:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google объявила пять новшеств Android, которые станут доступны зимой
23:02 04.12.2020 |
Компания Google объявила о грядущих новшествах в мобильной операционной системе Android, которые станут доступны в ближайшие недели - в течение зимы.
Во-первых, в виртуальной клавиатуре Gboard станет доступна Emoji Kitchen, которая позволит «смешивать» любимые эмодзи, создавая собственные новые варианты, количество возможных комбинаций превышает 14 тысяч.
Сейчас «Кухня» доступна в бета-версии Gboard, новая версия Emoji Kitchen скоро станет доступна в Google Play для смартфонов на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС.
Во-вторых, Google сделает доступной навигацию Voice Access, которая уже есть в Android 11, для всех смартфонов глобально на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версий ОС. Функция упрощает голосовое управление смартфоном для тех пользователей, которым неудобно пользоваться сенсорным вводом.
В Google Maps (Google Карты) новая вкладка Go позволит быстро построить маршрут к любимым местам без необходимости вводить адрес, например, для поездки в школу или на работу. Вкладка показывает маршрут, информацию о пробках и заторах, а также ориентировочное время прибытия.
Также в Google Play должно появиться больше аудиокниг. Издатели в США и Великобритании для этого получат в начале 2021 года новый тестовый инструмент для быстрого автоматического создания аудиокниг.
И, наконец, обновлённая функция Nearby Share позволит легко делиться приложениями из онлайн-магазина Google Play. Функция работает с расположенными недалеко смартфонами Android, для передачи не требуется Wi-Fi или сотовой связи. Это обновление тоже станет доступна в ближайшие недели.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киеврада под контролем. В какую игру хочет сыграть с «ЕС» и «слугами» Кличко
|В Украине восстановили уголовную ответственность за недостоверное декларирование
|Конец «Укроборонпрома»: Что ждет госконцерн с новым главой
|Год «поиска мира на Донбассе» прошел. Что теперь Зеленскому делать с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google объявила пять новшеств Android, которые станут доступны зимой
|Журнал Time впервые назвал Ребенка года. Им стала 15-летняя ученая
|3,5 секунды до 97 км/ч: представлен самый быстрый Ford Mustang Mach-E
|Представлен домашний голографический дисплей из будущего за $200
|Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров
|Volkswagen уходит из автоспорта
Это интересно
|Младенец, которому 27 лет. В США появилась на свет девочка, ждавшая рождения дольше всех в мире
|Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
|ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla
|Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000