Google объявила пять новшеств Android, которые станут доступны зимой

Компания Google объявила о грядущих новшествах в мобильной операционной системе Android, которые станут доступны в ближайшие недели - в течение зимы.

Во-первых, в виртуальной клавиатуре Gboard станет доступна Emoji Kitchen, которая позволит «смешивать» любимые эмодзи, создавая собственные новые варианты, количество возможных комбинаций превышает 14 тысяч.

Сейчас «Кухня» доступна в бета-версии Gboard, новая версия Emoji Kitchen скоро станет доступна в Google Play для смартфонов на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС.





Во-вторых, Google сделает доступной навигацию Voice Access, которая уже есть в Android 11, для всех смартфонов глобально на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версий ОС. Функция упрощает голосовое управление смартфоном для тех пользователей, которым неудобно пользоваться сенсорным вводом.





В Google Maps (Google Карты) новая вкладка Go позволит быстро построить маршрут к любимым местам без необходимости вводить адрес, например, для поездки в школу или на работу. Вкладка показывает маршрут, информацию о пробках и заторах, а также ориентировочное время прибытия.





Также в Google Play должно появиться больше аудиокниг. Издатели в США и Великобритании для этого получат в начале 2021 года новый тестовый инструмент для быстрого автоматического создания аудиокниг.





И, наконец, обновлённая функция Nearby Share позволит легко делиться приложениями из онлайн-магазина Google Play. Функция работает с расположенными недалеко смартфонами Android, для передачи не требуется Wi-Fi или сотовой связи. Это обновление тоже станет доступна в ближайшие недели.