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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Представлен домашний голографический дисплей из будущего за $200

 

Компания Looking Glass, специализирующаяся на создании голографических дисплеев, представила новый продукт под названием Portrait. Это, пожалуй, первый в мире голографический дисплей для домашнего использования. Возможно, это не самый технически амбициозный или универсальный продукт, созданный бруклинским стартапом, но зато он будет наиболее доступным.

Технология Looking Glass очень впечатляет, но до сих пор её продукты были непомерно дорогими: от $600 за 8,9-дюймовый дисплей до $6000 за 15-дюймовую модель. Выпускался даже 32-дюймовый дисплей 8K, стоимость которого неизвестна, но явно очень высока. Но все предыдущие дисплеи выходили для разработчиков, а это первый персональный голографический дисплей - над ним компания трудилась 1,5 года.


Цена новинки составит $349 - это всё ещё довольно дорого за 7,9-дюймовый экран с разрешением 2048 × 1536, но речь идёт об одном из самых доступных голографических дисплеев на рынке. К тому же, ранние микроинвесторы на Kickstarter могли заполучить устройство за $199. Наряду с относительно демократичной ценой компания придерживается и более популистского подхода к функциональности, предлагая, по сути, очень продвинутую цифровую фоторамку. Система поддерживает до 100 точек зрения для получения трёхмерного изображения и, в отличие от ряда аналогичных продуктов, позволяет видеть картинку в 3D сразу нескольким зрителям.

Систему также можно запускать без привязки к компьютеру. Автономный режим основан на использовании встроенной платформы Raspberry Pi 4, позволяющей передавать голографическое изображение на частоте 60 кадров в секунду. При этом соответствующие объёмные фотографии можно сделать с помощью iPhone и превратить в трёхмерное изображение с помощью прилагаемого программного обеспечения HoloPlay Studio. Голографические видео также можно снимать с помощью камер Azure Kinect и Intel RealSense.

Главная особенность Looking Glass Portrait - дисплей. В его основе обычный экран, однако на нём поверх наклеен линзовый растр. Этот метод предложен ещё в 1908 году и применяется для формирования стереоизображений. Основная идея заключается в оптических свойствах цилиндрических линз, направляющих в левый и правый глаз изображения с разных ракурсов (они расставлены в нужном количестве и на нужных местах), что и создаёт стереоэффект. Сверху дисплей дополнительно покрыт толстым отполированным стеклом, что ограничивает угол зрения и создаёт эффект, будто изображение находится «внутри» стеклянного прямоугольного параллелепипеда.

«С самого детства я мечтал о том моменте, когда у меня будет собственный голографический дисплей, - сказал в пресс-релизе исполнительный директор Looking Glass Шон Фрейн (Shawn Frayne). - Я представлял, каково было бы послать кому-то голографическое сообщение о дне рождения или поздороваться в виде голограммы с моей прапраправнучкой. Looking Glass Portrait - кульминация шести лет работы нашей команды из Бруклина и Гонконга - воплощает эти мечты в реальность для более широкого количества людей, чем когда-либо прежде».

Portrait появился на Kickstarter, причём авторы уже в первый день собрали более $1 млн вместо запрошенных $50 тысяч. За $999 (обычая цена - $1499) первым микроинвесторам прелагается комплект для видеоконференций и развлечений. Он включаает помимо самой фоторамки камеру Azure Kinect, контроллер Leap Motion, чехол и особые фоторельсы для съёмки объёмных изображения с помощью технологии светового поля. Начало поставок, впрочем, состоится не раньше середины 2021 года.
По материалам: 3DNews
 

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