Представлена долгожданная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Nvidia анонсировала видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, которая при цене 400 долларов в США является самым дешёвым представителем новой линейки, основанным на архитектуре Ampere. Эта видеокарта заменит GeForce RTX 2060 Super, которая была запущен по той же цене в прошлом году.

GeForce RTX 3060 Ti использует урезанную версию графического процессора GA104, используемого в видеокарте GeForce RTX 3070, которая стоит 500 долларов. Было уменьшено количество ядер CUDA, тензорных ядер и так далее, как указано в сравнительной таблице ниже. RTX 3060 Ti также имеет более низкую тактовую частоту - 1665 МГц по сравнению с 1730 МГц у RTX 3070.

При этом оба графических процессора имеют одинаковые 8 ГБ памяти GDDR6 (256 бит), а пропускная способность памяти достигает 448 ГБ/с. Nvidia утверждает, что RTX 3060 Ti опережает RTX 2080 Super, которая стартовала с отметки 700 долларов.

Конечно же, Nvidia GeForce RTX 3060 Ti поддерживает трассировку лучей в реальном времени, видеокарта позволяет воспроизводить любые игры с поддержкой RTX или DirectX Raytracing. GPU также поддерживает технологию DLSS (Deep Learning Super Sampling), которая использует машинное обучение для реконструкции изображений с более высоким разрешением при работе с низким базовым разрешением. Список игр с поддержкой этих технологий постоянно растёт, в списке уже есть Cyberpunk 2077.

Технология Nvidia Reflex сокращает задержки ввода в играх, делая управление более отзывчивым. Nvidia Broadcast - это набор улучшений для аудио и видео с помощью ИИ, включая виртуальный фон, захват движения и улучшенное удаление шума, которые пользователи могут применять в чатах, звонках по Skype и видеоконференциях.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti поступит в продажу 2 декабря в ограниченной серии Founders Edition, а также в виде стандартных и разогнанных карт от OEM-производителей, таких как Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY и Zotac. В некоторых странах покупатели получат один год подписки GeForce Now.