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Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 — мощный процессор для флагманских смартфонов 2021 года
20:49 01.12.2020 |
Компания Qualcomm сегодня анонсировала свой новый флагманский процессор для мобильных устройств, который получил очень неожиданное название - Snapdragon 888. По словам производителя, данная платформа открывает новую эру мобильных устройств и обеспечит новый высококлассный опыт использования.
Однокристальная платформа Snapdragon 888 получила встроенный модем 5G третьего поколения Snapdragon X60. Он способен обеспечить смартфонам поддержку сетей 5G как миллиметрового диапазона (mmWave), так и частот ниже 6 ГГц (Sub-6) во всех основных полосах частот по всему миру. Поддерживаются сети с автономной и неавтономной архитектурой. В общем, смартфоны на основе этого чипсета должны быть совместимы практически с любой сетью 5G в любой точке мира.
Отмечает Qualcomm также наличие в Snapdragon 888 нового ИИ-движка Qualcomm AI Engine шестого поколения с полностью переработанным сопроцессором Qualcomm Hexagon. Это обеспечивает значительный скачок в производительности по сравнению с флагманом прошлого поколения Snapdragon 865. Последний мог предложить до 15 TOPS (триллион операций в секунду), тогда как для новинки заявлено до 26 TOPS.
Значительно был улучшен и графический процессор Adreno. Конкретные цифры не уточняются, но производитель заявляет, что Snapdragon 888 способен обеспечить частоту кадров до 144 FPS, прямо как в «игровых компьютерах». Отмечается также поддержка Snapdragon Elite Gaming, что подразумевает возможность обновления драйверов и поддержку различных технологий, призванных улучшить игровой опыт.
Наконец, производитель отмечает, что Snapdragon 888 «превратит смартфоны в профессиональные камеры». Встроенный сигнальный процессор Qualcomm Spectra способен обрабатывать до 2,7 гигапикселя в секунду, то есть около 120 фотографий с разрешением 12 Мп, всего за одну секунду. Это на 35 % быстрее, чем у предшественника.
К сожалению, Qualcomm не стала раскрывать абсолютно все характеристики во время сегодняшнего анонса. В частности, конфигурация процессорных ядер пока что остаётся загадкой, равно как и сроки выхода смартфонов на новом чипе. Хотя, касательно последнего можно почти с полной уверенностью сказать, что первые смартфоны на Snapdragon 888 представят уже в январе. Хотя, может быть кто-то успеет и в этом году.
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