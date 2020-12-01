Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10

Компания Microsoft разрабатывает новое программное решение, позволяющее запускать Android-приложения на операционной системе Windows 10. Проект, получивший название Latte, позволит переносить Android-приложения на Windows 10 без каких-либо изменений в коде, упаковывая их как MSIX, и публиковать в Microsoft Store. Об этом сообщили источники ресурса Windows Central.

Программный продукт работает на базе подсистемы Windows для Linux (WSL), и, чтобы разрешить запуск мобильных приложений в Windows 10, потребуется создать собственную подсистему для Android.

WSL скоро получит поддержку Linux-приложений с графическим интерфейсом пользователя, а также ускорение графического процессора, которое должно повысить производительность приложений на WSL. Маловероятно, что Latte будет включать поддержку фирменных сервисов Google, так как их разрешено использовать только на устройствах с Android и Chrome OS. Соответственно, разработчикам необходимо будет внести изменения в приложения, для работы которых требуются API-интерфейсы сервисов Google.

Полноценная поддержка запуска Android-приложений в Windows 10 предположительно может появиться уже в осеннем выпуске 2021 года.