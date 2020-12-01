Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10
17:30 30.11.2020 |
Компания Microsoft разрабатывает новое программное решение, позволяющее запускать Android-приложения на операционной системе Windows 10. Проект, получивший название Latte, позволит переносить Android-приложения на Windows 10 без каких-либо изменений в коде, упаковывая их как MSIX, и публиковать в Microsoft Store. Об этом сообщили источники ресурса Windows Central.
Программный продукт работает на базе подсистемы Windows для Linux (WSL), и, чтобы разрешить запуск мобильных приложений в Windows 10, потребуется создать собственную подсистему для Android.
WSL скоро получит поддержку Linux-приложений с графическим интерфейсом пользователя, а также ускорение графического процессора, которое должно повысить производительность приложений на WSL. Маловероятно, что Latte будет включать поддержку фирменных сервисов Google, так как их разрешено использовать только на устройствах с Android и Chrome OS. Соответственно, разработчикам необходимо будет внести изменения в приложения, для работы которых требуются API-интерфейсы сервисов Google.
Полноценная поддержка запуска Android-приложений в Windows 10 предположительно может появиться уже в осеннем выпуске 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
|Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса
|Алексей Голобуцкий: Досрочные парламентские выборы будут, если начнутся голодные бунты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10
|Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году
|К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд
|Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией