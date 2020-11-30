К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд

К 2030 году объем дохода от технологий искусственного интеллекта на рынке информационной безопасности возрастет до $101,8 млрд со среднегодовым темпом роста в 25,7% в период 2020-2030 годов, прогнозируют специалисты компании ResearchAndMarkets. Для сравнения, в 2019 году прибыль от ИИ составила $8,6 млрд.

Помимо ИИ, эксперты ожидают рост спроса в сегменте DLP-систем в последующее десятилетие. За счет использования машинного обучения ИИ предлагает эффективную защиту конечных точек, помогая обеспечить защиту от угроз кибербезопасности. В свою очередь, DLP-решения играют значительную роль в мониторинге, выявлении и защите данных и в основном применяются для установления политик безопасности данных с целью предотвращения неавторизованного доступа или использования конфиденциальной информации.

Увеличение спроса на ИИ- и DLP-технологии специалисты связывают с ростом по всему миру числа кибератак и кибермошенничества, доля которого (включая кражу платежных карт и удостоверений личности) составила 55% от всех киберинцидентов. По словам экспертов, росту числа кибератак в том числе способствует тот факт, что многие организации по всему миру стали чаще применять подход BYOD.

Все эти факторы спровоцировали рост на мировом рынке ИИ-технологий, поскольку подобные решения помогают бороться с кибермошенничеством, снижая время реагирования, выявляя угрозы и оттачивая техники для определения атак, требующих немедленного внимания, поясняют эксперты.

В 2019 году, по данным ResearchAndMarkets, ведущую позицию на рынке ИИ занимала Северная Америка, однако в последующие десять лет эксперты ожидают стремительного развития данной сферы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

BYOD (bring your own device, принеси собственное устройство) - термин, описывающий ситуацию, когда сотрудник организации вместо корпоративного компьютера использует для работы собственное устройство, например, ноутбук, планшет или смартфон.