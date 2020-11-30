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Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
09:56 30.11.2020 |
Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) зарегистрировало патенты концерна Daimler на индексы будущих электрокаров Mercedes-AMG.
Известно, что новая модель Mercedes-Benz под названием EQE будет представлять собой аналог седана E-класса, построенный на чисто «электрической» платформе Electric Vehicle Architecture (EVA). Теперь выяснилось, что новинка получит и линейку «заряженных» версий, поскольку Daimler уже запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG: Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза оформило права концерна на торговые марки EQE 43, EQE 53 и EQE 63. О показателях мощности говорить пока рано, но по слухам, она может достигать 1000 лошадиных сил.
Не секрет, что весь модельный Mercedes-AMG ещё до появления в нём электрокаров превратится в подключаемые гибриды: «заряженные» модели получат блок EQ Power+, который повысит мощность силовых установок и позволит проезжать на электротяге в среднем до 50 километров. PHEV-система третьего поколения - это электромотор мощностью 122 лошадиные силы и такая же батарея, как у подключаемых гибридов C-Class, E-Class и S-Class семейства EQ Power. Отличия - в настройках: AMG сделает акцент на динамических характеристиках, а не экономии топлива.
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