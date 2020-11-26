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Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
17:00 26.11.2020 |
Входящий в экосистему Xiaomi китайский бренд Redmi представил сегодня на специальной конференции в Китае не только новую серию Redmi Note 9, но и умные часы Redmi Watch.
Это довольно простая и недорогая модель. Часы предлагаются по цене 40 долларов по предзаказу, впоследствии розничная цена составит 45 долларов. Redmi Watch получили 1,4-дюймовый квадратный цветной экран с плотностью пикселей 323 PPI.
Обещаны более 20 циферблатов, постоянное отслеживание пульса, мониторинг качества сна, поддержка 7 спортивных режимов.
Автономная работа - до 12 дней. Есть голосовой помощник Xiao Ai, поддержка NFC и защита от воды (5ATM). Часы отличаются лёгкостью - вес составляет 35 г. Продажи начнутся 1 декабря 2020 года.
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