Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G

Китайский бренд Redmi, входящий в экосистему Xiaomi, на специальной конференции в Китае представил сегодня новую серию Redmi Note 9.

В неё вошли три модели, который довольно сильно отличаются друг от друга, в том числе и внешне. Модель Redmi Note 9 Pro - самая старшая в линейке.

Redmi Note 9 Pro (5G), Note 9 (5G) и Note 9 4G

Смартфон получил 6,67-дюймовый экран с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2400 x 1080 пикселей, очень маленький вырез под фронтальную камеру в центре (3,8 мм), а также основную камеру с главным датчиком Samsung HM2 на 108 Мп. Главный модуль дополняют ультраширокоугольный модуль на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

Аппаратной основой стала SoC Snapdragon 750G. Как отмечает производитель, в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 351 232 балла. Аккумулятор ёмкостью 4820 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Поддерживается NFC, есть аудиоразъём 3,5 мм и порт USB Type-C. Цена Redmi Note 9 Pro в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти - 243 доллара, 8/128 ГБ обойдётся в 274 доллара, 8/256 ГБ - в 304 доллара.

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 получил 6,53-дюймовый экран разрешением Full HD+. Аппаратной основой стала MediaTek Dimensity 800U 5G. Компания обещает прирост производительности на 100% по сравнению с Redmi Note 8. Также используется быстрая флэш-память UFS 2.2. Тройная основная камера сочетает модули на 48 Мп (основной), 8 Мп (ультраширокоугольный) и 2 Мп (макро). Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

Цена Redmi Note 9 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти - 197 долларов, 6/128 ГБ обойдётся в 227 долларов, 8/256 ГБ - в 258 долларов.

Отметим, что известный китайский торговый гигант JD.com начал приём предварительных заказов на Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro за несколько дней до анонса и сегодня утром «виртуальная очередь» из оформивших предварительный заказ насчитывала уже более миллиона человек, и это только на платформе Jingdong.