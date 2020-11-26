Финансовые новости
- |
- 26.11.20
- |
- 22:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
16:41 26.11.2020 |
Китайский бренд Redmi, входящий в экосистему Xiaomi, на специальной конференции в Китае представил сегодня новую серию Redmi Note 9.
В неё вошли три модели, который довольно сильно отличаются друг от друга, в том числе и внешне. Модель Redmi Note 9 Pro - самая старшая в линейке.
Смартфон получил 6,67-дюймовый экран с частотой обновления изображения 120 Гц, разрешением 2400 x 1080 пикселей, очень маленький вырез под фронтальную камеру в центре (3,8 мм), а также основную камеру с главным датчиком Samsung HM2 на 108 Мп. Главный модуль дополняют ультраширокоугольный модуль на 8 Мп, макро на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп.
Аппаратной основой стала SoC Snapdragon 750G. Как отмечает производитель, в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 351 232 балла. Аккумулятор ёмкостью 4820 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.
Поддерживается NFC, есть аудиоразъём 3,5 мм и порт USB Type-C. Цена Redmi Note 9 Pro в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти - 243 доллара, 8/128 ГБ обойдётся в 274 доллара, 8/256 ГБ - в 304 доллара.
Redmi Note 9 получил 6,53-дюймовый экран разрешением Full HD+. Аппаратной основой стала MediaTek Dimensity 800U 5G. Компания обещает прирост производительности на 100% по сравнению с Redmi Note 8. Также используется быстрая флэш-память UFS 2.2. Тройная основная камера сочетает модули на 48 Мп (основной), 8 Мп (ультраширокоугольный) и 2 Мп (макро). Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.
Цена Redmi Note 9 5G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти - 197 долларов, 6/128 ГБ обойдётся в 227 долларов, 8/256 ГБ - в 258 долларов.
Отметим, что известный китайский торговый гигант JD.com начал приём предварительных заказов на Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro за несколько дней до анонса и сегодня утром «виртуальная очередь» из оформивших предварительный заказ насчитывала уже более миллиона человек, и это только на платформе Jingdong.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Гарань: С Маркаровой Зеленскому стоило подождать до инаугурации Байдена
|Откровения Хомчака: О чем говорил и что не сказал главнокомандующий ВСУ
|Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии
|Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией
|Ущерб от вирусов-шифровальщиков с конца 2019 года превысил $1 млрд
|Microsoft планирует запустить потоковый сервис xCloud на смарт-телевизорах в 2021 году
|С января в Европе новая электроника получит обязательную маркировку с рейтингом ремонтопригодности
Это интересно
|Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
|SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч
|Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта