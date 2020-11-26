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Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
14:30 26.11.2020 |
Исследовательская компания IDC опубликовала результаты исследований рынка смартфонов Западной Европы в третьем квартале этого года. Индустрия смартфонов сильно пострадала, однако некоторые компании смогли оперативно восстановиться и улучшить показатели продаж.
Samsung сохраняет первое место, несмотря на то, что поставки упали с 11 миллионов единиц в третьем квартале 2019 года до 10,3 миллиона в третьем квартале 2020 года. Это позволило Samsung занять 35,6% рынка смартфонов.
Apple заняла второе место, отгрузив 8,2 миллиона смартфонов, что позволило компании занять 28,5% рынка. Годом ранее компания отгрузила 8,1 миллиона смартфонов и занимала 26,4% рынка. Третье место занимает компания Xiaomi, которая нарастила поставки на 151,6%, отгрузив 3,7 миллиона смартфонов и заняв 12,8% европейского рынка.
Аналитики в один голос утверждают, что компания Huawei сильно сдаст позиции на мировом рынке смартфонов в следующем году, однако это уже произошло в Европе. Компания сдала позиции на 58,7% в годовом исчислении, а её рыночная доля упала с 20 до 8,8%.
В целом в Западной Европе в третьем квартале было отгружено 28,8 миллиона смартфонов.
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