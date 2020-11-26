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Microsoft планирует запустить потоковый сервис xCloud на смарт-телевизорах в 2021 году
09:12 26.11.2020 |
Корпорация Microsoft всё ещё не развернула полноценно потоковый сервис xCloud на мобильных устройствах, но стало известно, что следующим логическим шагом являются телевизоры. В интервью The Verge глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) сообщил, что, скорее всего, в следующем году на смарт-телевизорах появится приложение Xbox.
«Я думаю, вы увидите его в ближайшие 12 месяцев, - сказал Спенсер, когда его спросили о превращении xCloud в приложение для ТВ. - Я не думаю, что что-то помешает нам сделать это».
В прошлом месяце Спенсер в интервью Stratechery намекнул на желание выпустить специальные устройства для подключения к телевизору, с помощью которых можно играть через сервис xCloud. Предполагается, что они могут выйти в 2021 году.
Примечательно, что Microsoft работала над подобным аппаратным решением ещё в 2016 году - оно было известно под кодовым названием Project Hobart, - но в итоге отказалась от него. Кроме того, корпорация проверяла идею потоковой передачи на ТВ с тех пор, как впервые продемонстрировала трансляцию Halo 4 из облака на ПК и смартфоны на базе Windows Phone ещё в 2013 году.
При этом Microsoft не планирует отказываться от консолей и не считает, что Xbox Series X и S будут последними крупными системами, которые она выпустит. Вместо этого корпорация видит будущее, в котором существует гибрид локального вычислительного оборудования и облачного сервиса.
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