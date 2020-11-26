С января в Европе новая электроника получит обязательную маркировку с рейтингом ремонтопригодности

В среду Европейский парламент проголосовал за новую политику, направленную на «разработку и введение обязательной маркировки, чтобы предоставить потребителям чёткую, видимую и лёгкую для понимания информацию о предполагаемом сроке службы и возможности ремонта продукта во время покупки». За это решение проголосовали 395 человек, против был 94, ещё 207 воздержались.

«Мы надеемся, что это приведет к быстрым действиям по введению обязательного индекса ремонтопригодности для всей электротехнической и электронной продукции, продаваемой в ЕС, чтобы помочь потребителям делать покупки с уверенностью.»

Уго Валлаури (Ugo Vallauri), соучредитель проекта Restart

Начиная с января, Франция начнет выпуск наклеек ремонтопригодности для смартфонов, ноутбуков и другой электроники. Австрия также снизит налоги на ремонтные услуги и предложит субсидии на ремонт потребителей. На этой наклейке будет указана оценка ремонтопригодности по 10-балльной системе.

В ходе опроса, проведенного еще в 2014 году, выяснилось, что 77% опрошенных европейцев предпочли бы ремонтировать устройства, чем заменять их. 79% опрошенных согласны с тем, что производители должны облегчить ремонт своих устройств и замену деталей.