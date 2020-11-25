Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу

Компания Google готовит полезное обновление для приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие), ставшего с выходом Android 10 частью стандартного пакета предустановленных приложений.

В Digital Wellbeing вскоре появится функция Heads Up (можно перевести и как «Берегись», и как «Подними голову»). Скриншоты с ней и другие «улики» были обнаружены энтузиастами в коде прошивки свежей бета-версии Digital Wellbeing. Смысл прост - функция определяет, если пользователь уткнулся в смартфон на ходу, и выводит оповещение с предупреждением.

В настройках отдельно отмечается, что одной только функции недостаточно, надо ещё и на самом деле обращать внимание на окружающую обстановку. Когда функция Heads Up станет доступна для простых пользователей Digital Wellbeing, пока не объявлено.

Google представила приложение Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) для Android в 2018 году и оно стало обязательным для новых смартфонов с Android 10 с января 2020 года. Digital Wellbeing призвано помочь контролировать цифровую зависимость и время, проведённое за гаджетами.