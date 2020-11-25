Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта

С космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая успешно стартовала ракета-носитель с автоматическим космическим аппаратом Chang'e-5 («Чанъэ-5»), которому предстоит собрать пробы лунного грунта и обеспечить их доставку на Землю для комплексного изучения в лабораторных условиях.

В случае успеха Китай станет третьей космической державой после Советского Союза и Соединённых Штатов, которой удастся получить образцы пород естественного спутника нашей планеты.

Сообщается, что старт прошёл в штатном режиме и зонд «Чанъэ-5» уже взял курс на Луну. Приблизительно через неделю посадочный модуль станции должен спуститься на лунную поверхность. После этого у зонда будет две недели на выполнение необходимых бурильных работ и сбор образцов пород.

Затем взлётный модуль с полученными пробами грунта стартует с поверхности Луны и состыкуется с орбитальным блоком. После этого аппарат должен вернуться на Землю - если никаких проблем не возникнет, произойдёт это ориентировочно в середине следующего месяца.

Миссия «Чанъэ-5» позволит Китаю отработать технологию мягкой посадки на других космических телах, а также протестировать средства сбора пород.