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Intel выпустит 5-нм процессоры уже к 2022 году. Производить их будет TSMC
12:34 24.11.2020 |
Недавно представители TrendForce заявили, что в 2022 году TSMC выпустит для Intel пробную партию 5-нм центральных процессоров, обозначив новую веху в истории взаимоотношений двух компаний. Что это будут за процессоры, тогда не уточнялось, но тайваньские СМИ взяли на себя труд разъяснить, что речь идёт о младших моделях уровня Core i3.
TSMC и ранее выпускала для Intel широкий ассортимент компонентов, но он сводился либо к чипсетам, либо к специализированным процессорам с интегрированным модемом для китайского рынка, либо к продукции компаний, которые в структуру Intel вошли после сделок по их поглощению. Например, та же Mobileye продолжает пользоваться услугами TSMC, уже налажен выпуск компонентов по 7-нм технологии, и руководство Intel не ставит перед собой задачу «перетаскивать» компоненты с конвейера TSMC в угоду каким-то репутационным соображениям.
И всё же, центральные процессоры Intel для массового рынка никогда компанией TSMC не производились. К январю следующего года Intel обещала определиться, какие компоненты в ближайшие три года для неё будет выпускать TSMC. Из официальных презентаций было известно, что на конвейер тайваньского подрядчика попадут некоторые компоненты ускорителей вычислений Ponte Vecchio, а также дискретные игровые графические процессоры. О центральных процессорах для настольного сегмента в контексте этой миграции разговора не было.
Сайт Tech News со ссылкой на собственные источники сообщил, что первыми 5-нм процессорами Intel, сошедшими с конвейера TSMC, в 2022 году станут модели класса Core i3. Будут ли они относиться к мобильному или настольному сегменту, не уточняется. Не секрет, что в последние годы Intel раздельно развивает семейства процессоров для настольного и мобильного применения, используя для них не только разные кодовые обозначения, но и различные технологические нормы (14 и 10 нм соответственно).
В целом, для TSMC освоение массового производства 5-нм компонентов может ознаменовать возвращение некоторых крупных клиентов от Samsung. В их число может попасть NVIDIA, которая не очень довольна опытом сотрудничества с корейским подрядчиком в рамках производства 8-нм игровых графических процессоров с архитектурой Ampere. Компания Qualcomm тоже может поручить TSMC производство процессоров Snapdragon 895 с использованием так называемой 4-нм технологии. Выпуском процессоров Snapdragon 875 и 885 будет заниматься Samsung. Компании AMD и MediaTek останутся крупными заказчиками TSMC и на направлении 5-нм продуктов.
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