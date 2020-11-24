В Sony не верят, что новое поколение консолей станет последним

Недавно аналитики из Citi Securities Japan поделились прогнозом касательно будущего консолей, как устройств. По их мнению, PS5, Xbox Series X и Series S станут последними домашними приставками, ведь в будущем их заменять облачные сервисы. С таким предположением не согласен генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Rayn). Руководитель утверждает, что уже неоднократно слышал похожие прогнозы, но все они оказались ошибочными.

В интервью изданию GQ глава заявил: «Кажется, я провёл большую часть своей жизни в PlayStation, слушая, как люди говорят мне, что текущее поколение станет последним, так как появится нечто, заменяющее консольную модель. Я уверен, что эти люди действительно мудрые и образованные, но в этом вопросе они пока стабильно ошибались».

«Поскольку мы серьёзно относимся к обсуждению PS5 с аудиторией, - продолжил Джим Райан, - это вселяет в меня веру касательно будущих пяти, шести или семи лет, а дальше - кто знает? Я думаю, что облачные технологии, вероятно, усилят свои позиции в следующие годы, хотя [сложности с их] бизнес-моделью и технические проблемы всё ещё остаются. По мере того как происходят эти процессы, мы продолжаем наши исследования и инвестирование в [облачный сервис] и внимательно следим за ситуацией».