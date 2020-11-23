Rocket Lab присоединилась к SpaceX в условном клубе компаний, которые создают ракеты-носителя с возвращаемыми бустерами

Небольшая ракета Electron компании Rocket Lab существует уже несколько лет, но вчера компании впервые удалось вернуть первую ступень. Правда, реализовано это не так впечатляюще, как у SpaceX - бустер просто опускается на парашюте. Причин такой реализации две. Во-первых, Electron представляет собой небольшую ракету, и у неё просто нет места для запаса топлива, необходимого для возвращения бустера тем же способом, как это сделано в Falcon 9. Во-вторых, Electron вообще изначально создавалась без учёта возможности возвращения первой ступени - её добавили уже после того, как начали эксплуатировать ракету.

Собственно, и по своим возможностям Electron не идёт ни в какое сравнение с Falcon 9. Но зато даже сейчас запуск этой ракеты обходится лишь в 5 млн долларов, а в обозримом будущем, если компания постоянно сможет возвращать первые ступени ракет, стоимость должна снизится ещё сильнее.



