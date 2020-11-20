40 американских штатов будут судиться с Facebook - The Washington Post

Федеральные власти США и власти штатов готовятся выдвинуть антимонопольные обвинения против Facebook из-за покупки компанией приложений Instagram и WhatsApp.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, сделки оставили пользователям мало качественных альтернатив. По словам источников издания, эти обвинения составляют критически важную часть того, что может быть широкомасштабным судебным ударом по Facebook.

Сообщается, что генеральные прокуроры штатов начали расследование в отношении этих сделок Facebook в 2019 году и планируют подать иски в начале декабря 2020 года. Подписать иски планируют около 40 штатов.

Также сообщается, что на финальной стадии находится и расследование Федеральной торговой комиссии США. Отмечается, что комиссия пытается координировать свои действия с лидерами штатов, однако регулятор и штаты могут подать два антимонопольных иска в двух разных местах.