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Amazon обновила смарт-очки Echo Frames со встроенным голосовым помощником Alexa
14:19 20.11.2020 |
Компания Amazon анонсировала обновлённые смарт-очки Echo Frames, которые лишены встроенной камеры, но имеют в оснащении микрофон и направленные динамики для взаимодействия с голосовым помощником Alexa. В отличие от предыдущей модели новинка будет доступна всем желающим. Кроме того, было объявлено о прекращении продаж кольца Echo Loop.
Как и оригинальная модель, новые Echo Frames предназначены для того, чтобы сделать взаимодействие с Amazon Alexa более удобным и комфортным. Визуально новинка мало чем отличается от предыдущей модели и также довольно сильно напоминает простые очки с более толстыми дужками по бокам. В случае необходимости компания предоставит инструкцию по замене линз для людей, которые носят очки по медицинским показаниям.
Echo Frames второго поколения могут работать в связке со смартфоном на базе Android или iOS. Встроенный микрофон и динамики предназначены для взаимодействия с голосовым помощником Alexa, аналогично тому, как это происходит при использовании беспроводных наушников Echo Buds. Очки также могут использоваться для прослушивания музыки или взаимодействия с каким-либо другим голосовым помощником, установленном на синхронизированном смартфоне.
Помимо анонса новых смарт-очков Amazon также объявила о прекращении продаж кольца Echo Loop со встроенным помощником Amazon Alexa. Несмотря на прекращение продаж, разработчики обещают предоставлять поддержку действующим пользователям Echo Loop, по крайней мере в ближайшем будущем.
Что касается смарт-очков Echo Frames второго поколения, то их цена составила $250, что на $70 больше по сравнению с оригинальной моделью. Покупатели смогут выбирать между вариантами в чёрном, синем и черепаховом цветах исп
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