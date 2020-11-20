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Французы придумали, как сделать композиты ещё прочнее
12:42 20.11.2020 |
NAWA America создана путем поглощения активов другой американской компании, занятой в этой же области, - N12 Technologies. С 2014 года она разрабатывала патентованный двухэтапный процесс выращивания углеродных нанотрубок, а параллельно NAWA Technologies создала свой, но одностадийный. Теперь наработки объединят, чтобы на выходе получить семейство новых высокопрочных композитов.
Особенность технологии NAWAStitch заключается в тонкой пленке, на которой находятся триллионы нанотрубок. Они укладывается перпендикулярно волокнам углерода и выступают в роли «текстильной липучки», укрепляющей переходную зону между слоями углеволокна. Использование VACNT позволит снизить толщину композитных деталей и их массу, причем в отдельных случаях разница с обычными материалами составит 40 процентов. Кроме того, у композитов из углеродного волокна с NAWAStitch прочность на сдвиг увеличена в 100 раз, а сопротивление удару - в 10 раз.
Материнская NAWA Technologies тоже использует VACNT, но в электродах для литий-ионных батарей и суперконденсаторах. Зимой прошлого года компания показала опытный образец электрического мотоцикла с первой в мире силовой установкой, питающейся от гибридного аккумулятора. Фирменные «ультраконденсаторы» NAWACap можно полностью зарядить всего за две минуты, но весь блок, подключенный к бытовой розетке, наполнится до 80 процентов за один час.
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