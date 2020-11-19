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Microsoft назвала телевизоры LG лучшими для HDR-игр на Xbox Series X
16:49 19.11.2020 |
LG и Microsoft заключили эксклюзивное соглашение, чтобы вместе предложить владельцам Xbox Series X и новых телевизоров LG игры в разрешении 4K при частоте 120 кадров секунду с расширенным динамическим диапазоном (HDR).
OLED-телевизоры LG Series X поддерживают Dolby Vision (HDR) и Dolby Atmos. Кроме того, телевизоры могут обрабатывать сигнал с переменной частотой обновления и имеют автоматический режим низкой задержки, который обеспечивает время отклика до 1 мс.
Обратите внимание, что расширенный динамический диапазон Dolby Vision будет добавлен с обновлением программного обеспечения. В любом случае, эти телевизоры являются первыми, в которых есть профиль HGiG от HDR Gaming Interest Group, при этом LG и Microsoft являются членами-основателями группы.
OLED-телевизоры сертифицированы TUV Rhineland и Underwriters Laboratories, он не мерцают и имеют низкий уровень синего излучения. Microsoft сделала LG своим официальным партнёром на ключевых рынках Европы, Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Страны-участницы: Австралия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.
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