Финансовые новости
- |
- 18.11.20
- |
- 20:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса
17:52 18.11.2020 |
Разработчики давно уговаривали Apple снизить комиссию с 30%, а Epic Games даже судилась. Теперь Apple пошла на значительные уступки, однако гигантам индустрии это не поможет. Дело в том, что Apple, действительно, снизила комиссию вдвое - до 15%, однако только для малого бизнеса и тех, кто ещё не выставлял свои приложения в App Store.
Комиссия снижена в рамках новой программы по поддержке малого бизнеса. Претендовать на участие в программе и выплату комиссий по сниженной ставке в 15% могут разработчики, заработок которых составил до миллиона долларов США за предыдущий календарный год.
Новая программа App Store по поддержке малого бизнеса начнёт своё действие с 1 января 2021 года. Подробности программы появятся в начале декабря, но основные критерии участия в программе уже известны:
* Разработчики, поступления от приложений которых за 2020 год составили не более 1 миллиона долларов США, а также те, кто ещё не выставлял свои приложения в App Store, могут принять участие в программе и выплачивать комиссию по сниженной ставке.
* Если поступления от приложений разработчика, участвующего в программе, превысят порог в 1 миллион долларов, с этого момента и до конца года для него будет действовать стандартная ставка.
* Если в течение будущего календарного года поступления от приложений разработчика составят менее 1 миллиона долларов, он сможет выплачивать комиссию по пересчитанной сниженной ставке 15% в последующем году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине могут ввести накопительную пенсионную систему
|Почти половина заказчиков строительных работ действовали непрозрачным способом - НАПК
|Деньги вместо рейтинга. Почему «слуги народа» поддержали «карантин выходного дня»
|Без Вилкула: Почему на родине Зеленского второй тур мэрских выборов может стать фарсом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса
|Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
|OPPO и Xiaomi выпустят относительно доступные гибкие смартфоны в следующем году
|Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC
|На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят
|Представлен Oppo X 2021: первый смартфон со сворачивающимся экраном
Это интересно
|Вышел браузер Mozilla Firefox 83 с большими улучшениями движка JavaScript
|Второй провал за полтора года: европейцы потеряли ракету Vega и два спутника
|Tesla включат в индекс S&P 500, Илон Маск уже в тройке богатейших людей в мире
|BMW и Bosch представили приборный щиток для мотоциклов с экраном диагональю 10,25 дюйма
|Бывший хакер возглавил службу безопасности Twitter
|Карты Google, наконец, получили удобный режим для вождения
|Microsoft представила процессор, который определит будущее ПК на Windows