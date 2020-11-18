Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса

Разработчики давно уговаривали Apple снизить комиссию с 30%, а Epic Games даже судилась. Теперь Apple пошла на значительные уступки, однако гигантам индустрии это не поможет. Дело в том, что Apple, действительно, снизила комиссию вдвое - до 15%, однако только для малого бизнеса и тех, кто ещё не выставлял свои приложения в App Store.

Комиссия снижена в рамках новой программы по поддержке малого бизнеса. Претендовать на участие в программе и выплату комиссий по сниженной ставке в 15% могут разработчики, заработок которых составил до миллиона долларов США за предыдущий календарный год.

Новая программа App Store по поддержке малого бизнеса начнёт своё действие с 1 января 2021 года. Подробности программы появятся в начале декабря, но основные критерии участия в программе уже известны:

* Разработчики, поступления от приложений которых за 2020 год составили не более 1 миллиона долларов США, а также те, кто ещё не выставлял свои приложения в App Store, могут принять участие в программе и выплачивать комиссию по сниженной ставке.

* Если поступления от приложений разработчика, участвующего в программе, превысят порог в 1 миллион долларов, с этого момента и до конца года для него будет действовать стандартная ставка.

* Если в течение будущего календарного года поступления от приложений разработчика составят менее 1 миллиона долларов, он сможет выплачивать комиссию по пересчитанной сниженной ставке 15% в последующем году.