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OPPO и Xiaomi выпустят относительно доступные гибкие смартфоны в следующем году
16:59 18.11.2020 |
Интерес к складным смартфонам велик, но покупает их пока лишь незначительное число пользователей из-за более высоких по сравнению с классическими моноблоками цен. Дешевле смартфоны-книжки станут только тогда, когда выпускать их начнёт большее число производителей. Сейчас устройства в этом форм-факторе предлагают только Samsung, Huawei и Microsoft, но уже в следующем году к ним присоединятся как минимум ещё две компании.
По данным известного информатора Ice Universe (@UniverseIce), в 2021 году на рынок складных смартфонов выйдут OPPO и Xiaomi. Очередную новинку в этом формате выпустит также Huawei, которая на сегодняшний день представила уже две модели аналогичного типа.
OPPO и Xiaomi подали заявки на патентование своих складных смартфонов ещё в прошлом году, поэтому их появление в числе конкурентов Samsung, Huawei и Microsoft сомнений не вызывает. Главная интрига для потребителя - цена. Обе компании известны тем, что предлагают смартфоны с флагманскими характеристиками по ценам ниже, чем, к примеру, Samsung или Apple. К слову, Apple, по слухам, тоже может выпустить складной смартфон в следующем году.
Напомним, что в конце октября в Сети появилась информация о складном аппарате Xiaomi Cetus. Об устройстве известно лишь то, что оно работает под управлением операционной системы Android 11, оснащено 108-мегапиксельной камерой и основано на процессоре Qualcomm Snapdragon. Что касается OPPO, то 17 ноября 2020 года она представила концептуальный смартфон, гибкий дисплей которого вытягивается из корпуса.
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